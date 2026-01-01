В Пермском крае резко испортится погода

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае подходит к концу период ясной погоды. После прохладной ночи, когда температура воздуха по региону опускалась до −1...−6°С, днём ожидается потепление до +9...+14°С, в Перми — до +11...+13°С. Наиболее высокие показатели прогнозируются на северо-западе края. Об этом сообщает ВЕТТА.

В пятницу первая половина дня ещё порадует солнцем, однако во второй половине, под влиянием циклона, облачность начнёт усиливаться. Ожидается усиление ветра: порывы могут достигать 12-17 м/с. Благодаря притоку тёплого воздуха с юго-запада на юге региона день станет самым тёплым с 3 апреля, а на севере местами — самым тёплым с начала года. Ночная температура составит от −3 до +2°С, в краевой столице — около нуля. Днём столбики термометров поднимутся до +12...+17°С по краю, в Перми — до +15...+17°С. На отдельных участках севера отметка +15°С может быть достигнута впервые в этом сезоне.

К вечеру пятницы в центральные районы края сместится фронтальная зона с осадками, а к утру субботы с севера начнёт поступать более холодный воздух. Над регионом сформируется зона с существенным температурным контрастом: если на юге в субботу днём ещё ожидается до +13°С, то на севере — лишь +5...+7°С. В Перми суббота прогнозируется тёплой и влажной: ночью около +7°С, днём — до +10°С, однако к вечеру возможно похолодание.

Дожди в сочетании с активным таянием снега спровоцируют вторую волну половодья на реках южной и центральной частей края. На малых водотоках подъём уровня воды начнётся уже в субботу, на крупных реках — Сылве, Чусовой, Иньве — процесс стартует в воскресенье. Также ожидается незначительный рост притока в Камское водохранилище. На севере региона из-за кратковременного потепления существенного подъёма воды не прогнозируется.

