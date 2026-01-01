Организации общепита в Прикамье оштрафовали на 1,5 млн рублей Приостановлена деятельность 15 объектов

Константин Долгановский

За первый квартал 2026 года в Прикамье Роспотребнадзор проверил 342 предприятия общепита, из них 216 — осуществляющих питание детей. Сумма наложенных за выявленные нарушения штрафов составила 1,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления.

Проверки выявили нарушения в 214 объектах, по их результатам деятельность 15 организаций была приостановлена. Специалисты составили 269 протоколов об административном правонарушении, отстранили от работы 19 человек.

Самыми распространёнными оказались нарушения планировки помещений, когда размещение и размер не обеспечивает соблюдение требований технического регламента и поточности технологических процессов, работы без цехового деления на сырьё, приём и использование пищевой продукции, использование сырья без маркировки и товаросопроводительных документов, нарушение условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, технологии изготовления блюд, правил личной гигиены персоналом.

Некоторые предприятия работали без исправных сетей водоснабжения и водоотведения, на воде, не отвечающей требованиям, предъявляемым к питьевой воде, без технологических документов на изготавливаемую продукцию, личных медицинских книжек персонала или медицинского осмотра, гигиенического обучения и вакцинации, раздельного инвентаря и посуды для готовых продуктов и сырья, туалетов для посетителей. Также были выявлены несоответствие блюд и кулинарных изделий требованиям технических регламентов, недостаточное оснащение средствами для реализации технологического процесса.

В конце марта сообщалось, что в Перми были проверены 25 предприятий общепита, 10 из которых были вынуждены приостановить свою работу из-за серьёзных нарушений. Сумма штрафов составила 163,5 тыс. руб.

