В Перми закрыли десять кафе после проверок Роспотребнадзора Поводом стали многочисленные нарушения

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

С начала 2026 года в Перми сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверил 25 предприятий общественного питания. По результатам проверок десять заведений были вынуждены приостановить свою работу из-за серьёзных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство составило 32 протокола об административных правонарушениях и назначило штрафы на общую сумму 163,5 тыс. руб. От работы временно отстранены 11 сотрудников.

Чаще всего у предпринимателей выявляли нарушение технологических процессов, отсутствие исправных систем водоснабжения и использование продукции без маркировки и документов. Среди нарушений также были несоблюдение условий хранения и сроков годности, персонал без медицинских книжек и нарушение санитарных норм.

Отметим, только за 2025 год в Пермском крае прекратили деятельность 523 индивидуальных предпринимателя, связанных с общественным питанием, из них 245 — в Перми.

