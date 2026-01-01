Министр культуры РФ оценила перспективы реконструкции цирка в Перми
Его планируют включить в Реестр объектов капитального строительства
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время своего визита в Пермь 15 апреля побывала в здании цирка. Как рассказали в пресс-службе Росгосцирка, на встрече обсуждался вопрос его включения в Реестр объектов капитального строительства с последующей передачей для реконструкции.
«Сегодня наша задача — сохранить его уникальную атмосферу, но при этом создать современное, безопасное и технологичное пространство. Реконструкция откроет новую главу в истории цирка и даст мощный импульс развитию циркового искусства в регионе», — прокомментировал гендиректор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.
Отмечается, что за 56 лет здание Пермского цирка ни разу не проходило капитальной реконструкции. При этом в последние годы были отремонтированы слоновник, кровля, бетонные конструкции, эвакуационные выходы, заменены дверные блоки и установлено новое световое оборудование.
В конце 2025 года сообщалось, что работы по реконструкции цирка в Перми могут начаться в ближайшие годы. Ранее были выполнены проектно-изыскательские работы и завершена разработка проекта.
Как писал ранее «Новый компаньон», Ольга Любимова посетила Пермь в день открытия на территории Завода Шпагина Детского музейного центра — подразделения Пермского краеведческого музея.
Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.