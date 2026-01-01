Министр культуры РФ оценила перспективы реконструкции цирка в Перми Его планируют включить в Реестр объектов капитального строительства

Фото: Росгосцирк

Министр культуры РФ Ольга Любимова во время своего визита в Пермь 15 апреля побывала в здании цирка. Как рассказали в пресс-службе Росгосцирка, на встрече обсуждался вопрос его включения в Реестр объектов капитального строительства с последующей передачей для реконструкции.

«Сегодня наша задача — сохранить его уникальную атмосферу, но при этом создать современное, безопасное и технологичное пространство. Реконструкция откроет новую главу в истории цирка и даст мощный импульс развитию циркового искусства в регионе», — прокомментировал гендиректор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.

Отмечается, что за 56 лет здание Пермского цирка ни разу не проходило капитальной реконструкции. При этом в последние годы были отремонтированы слоновник, кровля, бетонные конструкции, эвакуационные выходы, заменены дверные блоки и установлено новое световое оборудование.

В конце 2025 года сообщалось, что работы по реконструкции цирка в Перми могут начаться в ближайшие годы. Ранее были выполнены проектно-изыскательские работы и завершена разработка проекта.

Как писал ранее «Новый компаньон», Ольга Любимова посетила Пермь в день открытия на территории Завода Шпагина Детского музейного центра — подразделения Пермского краеведческого музея.

