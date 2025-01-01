Реконструкция цирка в Перми может начаться в ближайшие годы Об этом сообщил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил «Интерфаксу», что в ближайшие годы могут быть начаты работы по реконструкции цирков в Перми, Самаре, Уфе и Кирове.

«Сейчас активно ведутся работы по обновлению цирков в Екатеринбурге, Воронеже, Твери и Иркутске. Мы также рассматриваем возможность включения в программу реконструкции еще четырёх объектов: в Перми, Самаре, Уфе и Кирове», — отметил Беляков.

По словам руководителя Росгосцирка, большинство цирков в стране были построены в 1960-70-е годы и с тех пор не подвергались капитальному ремонту.

Беляков добавил, что инфраструктура этих учреждений устарела не только технически, но и морально. Она требует не просто реставрации, а масштабного обновления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.