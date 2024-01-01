Максим Артамонов В Перми завершается разработка проекта реконструкции здания цирка У объекта изменится архитектурный облик и появится подсветка Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В настоящее время разработка проекта реконструкции здания Пермского государственного цирка находится на стадии завершения. Поскольку цирк — организация федерального подчинения, то решение о его реконструкции будет принято на федеральном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Пермского края, отметив, что региональные власти «делают всё возможное, чтобы объект преобразился».

В 2023 году были выполнены проектно-изыскательские работы, которые нужны для реконструкции здания. Проект реконструкции может войти в федеральную адресную инвестиционную программу, поскольку цирк находится в федеральной собственности.

В сентябре прошлого года городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал колерный паспорт здания цирка. Сообщалось, что у объекта изменится архитектурный облик. В ходе реконструкции в здании планируется полностью заменить наружные витражные конструкции. При облицовке фасада будут использованы керамический гранит и алюминиевые композитные панели в двух цветах: серо-белый и графитовый серый с эффектом «металлик» на поверхности.

Композицию планируется сделать из простых функциональных форм и натуральных оттенков.

В ходе реконструкции форма козырька «опустится» внутрь здания, создав перевернутый конус — он будет заметным за счёт светопрозрачной части фасада. Также предусмотрена динамичная архитектурная подсветка с меняющимся освещением разных оттенков и цветов.

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