Максим Артамонов В мэрии показали, как будет выглядеть пермский цирк после реконструкции Изменится фасад, на здании установят динамичную архитектурную подсветку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт здания Пермского государственного цирка. У здания изменится архитектурный облик. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно проекту реконструкции, в здании полностью заменят наружные витражные конструкции. При облицовке фасада будут использованы керамический гранит и алюминиевые композитные панели в двух цветах: серо-белый и графитовый серый с эффектом «металлик» на поверхности.

Композиция будет состоять из простых функциональных форм и натуральных оттенков, а цветовое решение фасада позволяет зданию гармонично вписываться в окружающую среду.

В ходе реконструкции форма козырька «опустится» внутрь здания, создав перевернутый конус — он будет заметным за счёт светопрозрачной части фасада. Также предусмотрена динамичная архитектурная подсветка с меняющимся освещением разных оттенков и цветов.

Администрация Перми

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