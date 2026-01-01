Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь посетила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова изучила музейный кластер на Заводе Шпагина

Юлия Баталина

В Перми, на территории Завода Шпагина, 15 апреля состоялось открытие Детского музейного центра — подразделения Пермского краеведческого музея, которое заняло часть бывшего заводского цеха «Литера Д1».

На церемонии открытия присутствовала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Ольга Любимова побывала ещё в одном детском центре — образовательном центре Пермской художественной галереи — во время осмотра новой экспозиции. Новая Пермская галерея произвела на федерального министра такое впечатление, что Любимова даже отменила ряд официальных встреч, чтобы тщательно изучить экспозицию и послушать хоровой концерт в зале пермской деревянной скульптуры.

Ольга Любимова, министр культуры РФ:

— Тёплые, уютные двери краеведческих музеев открываются для того, чтобы встретить нас со всей семьёй. Важно, чтобы это происходило с самого детства, и поход в музей не был каким-то официальным, необходимым, редким, ответственным событием в жизни ребёнка; он должен быть хорошей привычкой. Музей должен стать местом, где тебя ждут, где тебя встречают твои друзья, где тебе точно интересно, где тебе весело и куда тебе хочется возвращаться и, когда ты уже вырастешь, привести своих детей. Это — лучшие из музеев, основу которым заложили ещё в Советском Союзе. В таких музеях росли мы, и наша обязанность сейчас — создавать ещё более современное музейное пространство и лучшие условия для работы сотрудников музея, чтобы они работали с радостью, чтобы хотелось создавать что-то новое, встречать больше людей, друзей, гостей, туристов, которые, встречаясь с такими современными пространствами, уезжают наполненные впечатлениями, эмоциями, новыми знаниями и, конечно, желанием вернуться снова и снова. Я вас от души поздравляю и желаю вам творческих успехов, чтоб получалось всё задуманное, а мы постараемся быть в этом полезными.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выступая на открытии Детского музейного центра, пригласил встать рядом с ним маленьких посетителей музея и спросил детей:

— Нравится здесь?

Дети ответили утвердительно.

Дмитрий Махонин, губернатор Прикамья:

— Это, наверное, самый главный ответ сегодняшнего дня. Я хочу вас всех поздравить с открытием этого замечательного детского музейного центра и хочу сказать, что площадка Завода Шпагина становится полноценным местом для времяпрепровождения наших замечательных детишек. Это место семейного отдыха.

В финале своего выступления губернатор поблагодарил Ольгу Любимову и федеральное правительство за поддержку в строительстве Пермской художественной галереи.

Юлия Баталина

Подробный рассказ о Детском музейном центре будет опубликован в самое ближайшее время.





