В сервисе по аренде электровелосипедов в Перми прокомментировали ситуацию с их эвакуацией Ранее городские власти отвезли несколько единиц техники на штрафстоянку

Константин Долгановский

В начале этой недели пресс-служба мэрии распространила сообщение, что сотрудники администрации Ленинского района начали эвакуировать электровелосипеды, оставленные с нарушением правил благоустройства. Всего было вывезено пять электровелосипедов, оставленных на тротуарах и в других местах общего пользования. Технику отвезли на специальную штрафстоянку по ул. Волочаевской, 32.

Как рассказали в компании по аренде электровелосипедов Whoosh, согласно действующим в Перми правилам, электровелосипеды должны быть припаркованы только в разрешенных городом местах. В беседе с «Новым компаньоном» представители сервиса пояснили, что не согласны с этими правилами, так как они негативно влияют на мобильность горожан, но в компании придерживаются этих правил.

«Мы активно следим за порядком на парковках и напоминаем пользователям, что в интересах всех жителей города парковать средство передвижения после окончания поездки нужно таким образом, чтобы оно не только не нарушало правила, но и не мешало пешеходам и автомобилистам», — рассказали в Whoosh.

Напомним, ранее стало известно, что другой сервис проката средств индивидуальной мобильности — «Юрент» — планирует вывести на улицы Березников небольшую партию электросамокатов. Между тем в Перми из-за внесённых в 2024 году городскими властями изменений в Правила благоустройства, запрещающих парковку СИМ в центре города, аренды электросамокатов до сих пор нет.

