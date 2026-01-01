В Перми начали эвакуировать электровелосипеды на штрафстоянку Технику отвозят на улицу Волочаевскую, 32

Константин Долгановский

В Перми сотрудники администрации Ленинского района начали эвакуировать электровелосипеды, оставленные с нарушением правил благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным властей, ежедневные рейды направлены на выявление и перемещение средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые мешают пешеходам и затрудняют уборку улиц.

С начала кампании с улиц Ленинского района вывезено пять электровелосипедов, оставленных на тротуарах и в других местах общего пользования. Технику отвезли на специальную штрафстоянку по ул. Волочаевской, 32.

Чтобы вернуть свой электровелосипед, владельцу необходимо предъявить документы, подтверждающие право собственности, и оплатить расходы на эвакуацию и хранение. Нарушения фиксируются актами и фотоматериалами.

Городские власти напомнили, что оставлять электровелосипеды можно только в специально отведённых местах, чтобы не создавать неудобств для пешеходов и не препятствовать уборке территории.

