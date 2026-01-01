Департамент информполитики администрации губернатора Пермского края возглавила Ольга Ожигова Артём Вороненко перешёл на работу в ЦУР

В структурах администрации губернатора Пермского края и Центра управления регионом (ЦУР) произошли кадровые перестановки. С 16 апреля новым директором департамента информационной политики администрации губернатора назначена Ольга Ожигова. Ранее она занимала пост заместителя директора Центра управления регионом (ЦУР) Пермского края. Об этом пишет газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.

Артём Вороненко, который до этого возглавлял департамент, перешёл на работу в ЦУР и теперь занимает должность заместителя руководителя.

Отметим, Артём Вороненко работает в органах власти Пермского края с 2018 года. Он начинал с должности заместителя директора департамента информационной политики, а в 2023 году возглавил это подразделение. До прихода в администрацию губернатора Вороненко руководил пресс-службой пермского филиала компании «Т Плюс».

Как ранее писал «Новый компаньон», в августе 2024 года ЦУР покинул его руководитель Алексей Бурков. Он продолжил работу в медиасфере в должности шеф-редактора медиахолдинга «Магма», а его место в ЦУР заняла заместитель Екатерина Михайлова.

Бурков возглавил ЦУР в январе 2023 года, прежний руководитель — Екатерина Набатова — после прихода Буркова ушла в администрацию губернатора Пермского края, став заместителем главы администрации губернатора, курирующим информационную политику.

Центр управления регионом появился в Пермском крае в 2020 году. Он занимается мониторингом и анализом эффективности обратной связи (от звонков в колл-центры до обращений в социальных сетях). Также в его полномочия входит выявление системных проблем и выработка решений по их устранению.

