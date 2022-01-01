Максим Артамонов В Пермском крае Центр управления регионом возглавит Алексей Бурков Ранее он занимал пост заместителя руководителя Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Алексея Буркова в соцсети "ВКонтакте"

Пермский Центр управления регионом (ЦУР) возглавит Алексей Бурков. Ранее он занимал пост заместителя руководителя ЦУРа. Назначение «Новому компаньону» подтвердил сам Бурков, отметив, что формально руководителем ведомства пока не назначен.

«Формально ещё не возглавил. Прошу паузу на передачу дел, потом уже готов буду предметно отвечать на вопросы», — рассказал Бурков. Он также добавил, что решение о новом заместителе пока не принято.

Алексей Бурков — пермский журналист. В разные годы он работал в местных изданиях и в структуре краевой власти.

Центр управления регионом (ЦУР) появился в Пермском крае в 2020 году. Его основные задачи — мониторинг и анализ эффективности обратной связи (от звонков в колл-центры до обращений в социальных сетях), выявление системных проблем, выработка решений по их устранению. С момента основания новую структурe возглавляла Екатерина Набатова. В комментариях СМИ Набатова говорила, что Пермский край входит в группу регионов-лидеров по качеству обратной связи в соцсетях.

Напомним, сегодня стало известно, что в администрации губернатора Пермского края сменится заместитель, который курирует информационную политику. Эту должность занимает Николай Иванов, он переходит на должность советника губернатора. А его нынешний пост займёт руководитель краевого ЦУР Екатерина Набатова.

Ожидается также, что в администрации появится отдельный заместитель по вопросам взаимодействия с местными властями. Им станет глава Добрянского городского округа Константин Лызов.

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