Елена Синица В администрации губернатора Прикамья появятся два новых заместителя Должности получат Екатерина Набатова и Константин Лызов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации губернатора Пермского края сменится заместитель, который курирует информационную политику. Сейчас эту должность занимает Николай Иванов.

В разговоре с «Коммерсант-Прикамье», Иванов сообщил, что переходит на должность советника губернатора. Его же нынешний пост займёт руководитель краевого Центра управления регионом (ЦУР) Екатерина Набатова.





По словам Иванова, он будет заниматься темами, связанными с аналитикой, разработкой различных сценариев, работой с экспертами. Также есть ряд специальных задач, поставленных перед ним губернатором, о которых он не может говорить публично.





Кроме этого, ожидается, что в администрации появится отдельный заместитель по вопросам взаимодействия с местными властями. Им станет глава Добрянского городского округа Константин Лызов.





Как пояснил источник издания, близкий к региональным властям, в планах усилить работу с муниципалитетами перед предстоящими в этом году выборами дум Краснокамска и Чайковского, а также президентскими выборами 2024 года.





Объясняя выбор кандидатуры, он сказал, что Лызов имеет значительный опыт муниципального управления, а также обладает высоким авторитетом среди глав.

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