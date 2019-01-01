В Пермском крае создали Центр управления регионом Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», в Пермском крае сформирован Центр управления регионом (ЦУР). Его основные задачи — мониторинг и анализ эффективности обратной связи (от звонков в колл-центры до обращений в социальных сетях), выявление системных проблем, выработка решений по их устранению.





Напомним, в марте этого года президент Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов при участии АНО «Диалог» до 1 декабря 2020 года создать в каждом субъекте Российской Федерации функционирующий «Центр управления регионом».





К исполнению обязанностей руководителя ЦУР в Пермском крае с 1 октября приступила Екатерина Набатова. Ранее она занимала должность заместителя руководителя ГБУ «Центр информационного развития Пермского края». Набатова курировала деятельность учреждения по IT-продвижению, организации публичных мероприятий, а так же осуществляла методическую поддержку по созданию инфраструктуры исполнительных органов власти и органов местного самоуправления в социальных сетях».





Екатерина Набатова, руководитель Центра управления регионом в Пермском крае:





— Пермский край входит в группу регионов лидеров по качеству обратной связи в соцсетях. Мы научились быстро и достаточно информативно давать ответы. Сейчас наша задача в рамках ЦУР — посмотреть на регион глазами пермяков: научиться не «прятать» проблемы, а находить оптимальные пути решения. Направление работы непростое. Вместе с коллегами из органов власти будем работать над этими задачами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.