Пермский журналист Алексей Бурков покинул пост руководителя ЦУР Он перейдёт в медиахолдинг «Магма» на должность шеф-редактора Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Алексея Буркова в соцсети "ВКонтакте"

Алексей Бурков, руководивший Центром управления регионом (ЦУР) Пермского края, покинул свой пост. Он продолжит работу в медиасфере в должности шеф-редактора медиахолдинга «Магма». Его место в ЦУР займёт заместитель Екатерина Михайлова.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», перед Бурковым в холдинге поставили задачу выстроить редакционную политику. Сам Бурков в беседе с «Новым компаньоном» подтвердил, что сменил место работы.

На сегодняшний день в «Магму» входят краевая газета «Звезда», деловое издание «Капитал Weekly», портал «Вкурсе.ру», радио «Спутник-Пермь», а также портал «Эхо Перми.ру», радио «Серебряный дождь» и радио «Звезда».

Алексей Бурков — пермский журналист. В разные годы он работал в местных изданиях и в структуре краевой власти: занимал пост редактора газеты «Местное время», был главой редколлегии скривановского холдинга «АктивМедиа».

В январе 2023 года Бурков возглавил ЦУР. Прежний руководитель Екатерина Набатова после прихода Буркова ушла в администрацию губернатора Пермского края, став заместителем главы администрации губернатора, курирующим информационную политику.

Центр управления регионом появился в Пермском крае в 2020 году. Его основные задачи — мониторинг и анализ эффективности обратной связи (от звонков в колл-центры до обращений в социальных сетях), выявление системных проблем, выработка решений по их устранению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.