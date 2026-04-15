Новым главой Краснокамского округа избрали Александра Борисова Он приступит к исполнению обязанностей 16 апреля

Депутаты думы Краснокамского муниципального округа определились с руководителем территории. Они поддержали кандидатуру бывшего зампреда краевого правительства Александра Борисова.

Ранее в правительстве региона он курировал вопросы территориального развития и безопасности.

К исполнению обязанностей в статусе главы он приступит 16 апреля, сообщает телеграм-канал «На местах».

Как ранее писал «Новый компаньон», 10 апреля конкурсная комиссия определила двух претендентов на должность главы Краснокамского муниципального округа. В финал вышли Илья Куличков, начальник управления экономического развития администрации округа, и Александр Борисов, ранее занимавший пост заместителя председателя правительства Пермского края.

Назначение нового кандидата происходит на фоне продолжающегося судебного разбирательства по делу об увольнении предыдущего главы — Игоря Быкариза.

Напомним, в январе 2026 года Седьмой кассационный суд в Челябинске подтвердил решение Пермского краевого суда об увольнении Быкариза в связи с утратой доверия. Иск был подан прокуратурой после выявления нарушений. Тем не менее, Быкариз продолжает оспаривать это решение в судах различных инстанций.

