Объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост главы Краснокамского округа Прикамья Руководителя территории выберут 10 апреля

В Краснокамском муниципальном округе объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы. Со 2 марта по 2 апреля желающие принять участие в конкурсе могут подать документы.

Свои программы развития территории зарегистрированные кандидаты представят на конкурсе-испытании 10 апреля этого года.

Решение о датах проведения конкурса приняли депутаты думы Краснокамского муниципального округа на сегодняшнем заседании, пишет телеграм-канал «На местах».

Напомним, в январе этого года Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил без изменений решение Пермского краевого суда, которое обязывало уволить главу Краснокамского муниципального округа Игоря Быкариза. Ранее прокуратура вышла с иском в суд и потребовала уволить чиновника в связи с утратой доверия. Быкариз не согласился с этим и оспаривает иск в судах различных инстанций.

