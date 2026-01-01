Кассация подтвердила решение об увольнении главы Краснокамска Игоря Быкариза отправили в отставку из-за утраты доверия Поделиться Твитнуть

Фото: Официальный сайт Краснокамского городского округа

Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил без изменений решение Пермского краевого суда, которое обязывало уволить главу муниципалитета Игоря Быкариза. Информация появилась в картотеке суда. Первым на неё обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В декабре 2024 года прокуратура Краснокамска обратилась в суд с административным иском. В нём она требовала признать незаконным решение городской думы, которая отказалась отправить Игоря Быкариза в отставку из-за утраты доверия. Прокурор обосновал свои требования тем, что глава района допустил нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, он не уволил двух своих подчинённых и не сообщил, что принадлежащая ему компания получила разрешение на строительство от мэрии. Краснокамский городской суд отклонил требования надзорного органа.

В октябре 2025 года Пермский краевой суд удовлетворил апелляцию прокуратуры региона на решение первой инстанции. Полномочия Быкариза были прекращены в связи с утратой доверия, а решение городского суда было отменено. Дума Краснокамска не согласилась с этим решением и подала кассационную жалобу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.