В Прикамье определены кандидаты на пост главы Краснокамского округа На должность руководителя территории претендуют Илья Куличков и Александр Борисов

Григорий Соловьёв

По итогам заседания конкурсной комиссии, состоявшегося 10 апреля, были названы два кандидата на должность главы Краснокамского муниципального округа.

Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники, ими стали начальник управления экономического развития администрации муниципалитета Илья Куличков и бывший заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов. С декабря 2025 года исполняет обязанности главы округа.

Теперь кандидатуры будут рассмотрены на следующем этапе конкурса, после чего одна из них может быть утверждена на пост главы Краснокамского округа.

Отметим, решение о кандидатах принято на фоне продолжающегося судебного процесса по поводу увольнения предыдущего главы округа Игоря Быкариза.

Ранее «Новый компаньон», в январе 2026 года Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил в силе решение Пермского краевого суда, обязывающее уволить Быкариза в связи с утратой доверия. Прокуратура инициировала иск после выявления нарушений, однако Быкариз продолжает оспаривать это решение в судах различных инстанций.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.