В центре Перми открылся новый магазин сети «Виолет» Кондитерская находится на улице Ленина, 76

В краевой столице напротив Пермского академического Театра-Театра открылась новая кондитерская сети «Виолет». Это уже 14-й магазин в Перми.

Как рассказали «Новому компаньону» владельцы, новая кондитерская «получилась светлой и немного сказочной». Дело в том, что панорамные окна выходят на Театр-Театр, интерьер со столиками и стены расписаны с отсылками к сказке «Алисе в Стране чудес».

Напомним, в конце марта стало известно, что «Виолет» ищет продавцов-консультантов в свой новый магазин. Сообщалось, что в обязанности сотрудников будет входить обслуживание и консультация гостей, приготовление чая, кофе, а также авторских и сезонных напитков.

Отметим, ранее площади по ул. Ленина, 76 занимала «Китайская столовая», но она перестала работать в этой точке с 14 февраля.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.