В центре Перми откроется новый магазин сети кондитерских «Виолет» Компания ищет сотрудников

Максим Артамонов

Сеть кондитерских «Виолет» объявила об открытии своего магазина по новому адресу: ул. Ленина, 76. Сроки открытия пока не называются. Однако руководство заведения разместило на сайте по поиску работы объявление о поиске продавцов-консультантов.

В объявлении указано, что в обязанности сотрудников будет входить обслуживание и консультация гостей, приготовление чая, кофе, а также авторских и сезонных напитков. Также работники должны формировать ежедневную заявку на производство с учётом динамики продаж и контролировать сроки хранения продукции.

Соискателями предлагают официальное трудоустройство, оформление медицинской книжки за счёт работодателя, обучение по системе наставничества, доступ к учебным материалам, возможность роста внутри компании, а также бесплатное питание и стильную форму.

Уровень заработной платы за смену в 12 часов (график 2/2) — от 45 тыс. руб., говорится в объявлении.

При этом сотрудников ищут не только в новый магазин на Ленина, 76, но и в кондитерские по адресам: Комсомольский проспект,24, ул. Сибириская,17 и проспект Парковый,48.

Напомним, ранее площади на Ленина, 76 занимала «Китайская столовая», но она перестала работать в этой точке с 14 февраля. Общепит по этому адресу открылся в июне 2023 года. Посетителям предлагали блюда китайской кухни, в том числе салаты, супы, горячие блюда, лапша и жареные пельмени.

