В Перми на улице Ленина закроется «Китайская столовая» Проект был создан командой, которая также запустила кафе «Пекин»

С 14 февраля перестанет работать «Китайская столовая» по адресу: Пермь, ул. Ленина, 76. По данным v-kurse.ru, причиной закрытия заведения может стать решение владельца переключиться на новый бизнес-проект.

«Китайская столовая» открылась в июне 2023 года и предлагала посетителям блюда китайской кухни, такие как салаты, супы, горячие блюда, лапша и жареные пельмени.

Проект был создан командой, которая также запустила кафе «Пекин» в Перми. Это кафе продолжает работать и находится на ул. Петропавловская, 113. Основатели заведения, Анна и Роман Чжан, пригласили для работы поваров из Китая, которые готовят традиционные китайские блюда.

Кроме того, команда открыла кафе «Вкус Пекина» в Екатеринбурге летом 2023 года, но в марте 2025 года этот проект был закрыт.

