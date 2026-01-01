Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В ожидании Дня театра Афиша на неделю 23–29 марта

Паша, кажется, всё ближе к своей мечте создать совершенно новый космолёт: ему удаётся поступить в престижный петербургский вуз на инженера-ракетостроителя. Преподаватели пророчат ему огромные перспективы и приглашают на международную стажировку, но приходит телеграмма из родного дома в Заполярье: не стало отца, от горя тяжело заболела мать. Добраться до села Шойна — уже испытание; впрочем, дальше ещё труднее. Паше предстоит заново научиться говорить на одном языке со своей семьей, соседями и принять невероятно сложное решение в своей жизни. Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова, режиссёр — Антон Мамыкин, «Космос засыпает» — его полнометражный дебют.

Выставка пермских художников-абстракционистов во главе с куратором проекта — Анатолием Френкелем.

Анатолий Френкель, куратор выставки:

— Традиционный язык искусства должен претерпеть существенные изменения, чтобы соответствовать новому взгляду. Искусство начинается в тот момент, когда вы обрываете все связи с видимостью так называемой реальности и начинаете формировать объект искусства по его собственным законам. Искусство не средство — оно само себе цель. Избавляясь от аналогий, вы становитесь свободными. Главным инструментом исследования выступает сам автор. От его самонастройки зависит чистота трансцендентного опыта. Здесь речь идет о «бодрствующем» сознании человека, о том, что каждое мгновение человек умирает-рождается и совершает действия, которые не являются простым (инерционным) продолжением предшествующих событий и реализацией опыта (по крайней мере, в сфере мысли и творчества). Если художник преодолевает силу привычки, инерцию опыта и придерживается вышеизложенного принципа свободы, то он сообщается с животворящим основанием мира как некой целостностью.

Первый концерт Фестиваля Леонида Десятникова — вечер камерной музыки, где раскроется и лирическая, и игровая природа дарования выдающегося композитора. Леонид Десятников — один из самых исполняемых современных российских композиторов. В его музыке Шуберт встречается с уличной шарманкой, Пьяццола — с холодным петербургским взглядом, а стихи обэриутов Хармса и Олейникова складываются в романтический вокальный цикл. На концерте прозвучат «Вариации на обретение жилища», «Смерть Авессалома и Танго» из кинофильма «Закат», «По канве Астора», вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» на стихи Хармса и Олейникова и другие произведения. Исполнят музыку Десятникова музыкальный руководитель фестиваля Алексей Гориболь (фортепиано), ведущий солист УралОперы Фёдор Шинкевич (тенор) и артисты Уральского академического филармонического оркестра.

Режиссер Федор Федотов, куратор Фестивального клуба Дягилевского фестиваля 2025 года, представит в Перми премьеру синтетического спектакля «Эфир». Постановка предлагает новый способ осмысления науки через театр. В центре внимания — фигура Владимира Зворыкина, русского ученого, с начала XX века разрабатывавшего способы передачи движущегося изображения на расстояние, легендарного изобретателя, чьи открытия сделали возможным коммерческое телевидение. В роли Владимира Зворыкина артист театра «Лицедеи» Анвар Либабов. Сценограф постановки Филипп Шейн. Музыкальное сопровождение спектакля создал Андрей Платонов, автор пьесы — драматург Анастасия Евграфова, художник по свету Алексей Хорьков, художник по видео Даниил Зуев.

В музыке Энрике Гранадоса слышны испанская поэзия, изящество старинных танцев и особая лирическая нежность. Гранадос был не только композитором, но и выдающимся пианистом, тонким интерпретатором романтической традиции. Его вдохновляли образы испанской культуры и живопись Франсиско Гойи — из этого мира вырос один из самых известных его циклов, «Гойески» (Goyescas), где музыка словно превращается в живую сцену любви, ревности и тихой человеческой грусти. В сочинениях Гранадоса нет внешней громкости — их сила в искренности и душевной теплоте. Произведения композитора прозвучат в исполнении Анны Щербаковой (сопрано) и Овика Григоряна (фортепиано).

Пермский краеведческий музей и театр-лаборатория «Открытый код» присоединяются к акции «Ночь театрального искусства» и приглашают на спектакль «Кама. Фабрика», посвящённый фабрике музыкальных инструментов «Кама», которая работала в Перми с 1936 по 1996 годы. Спектакль создан в экспериментальном формате на стыке документального и музыкального театров с применением техник сторителлинга, интервью, документального кино. В основу легли воспоминания работников фабрики и истории владельцев пианино. Саундтрек к спектаклю создал Антон Колбин на основе индустриальных шумов, звуков фабричного производства. Автор пьесы — Елена Растянис, режиссёр — Иван Кустов.

Всемирный день театра в ТТ встречает зрителей разнообразной афишей: можно сходить в театр всей семьёй, увидеть эскиз и премьеру, поиграть в интеллектуальную игру, попасть за кулисы и не только. Событий очень много. Эскиз спектакля «Последние» по пьесе Горького — суровый, но честный разговор о границах любви и цене безответности, история распада семьи. Режиссёр эскиза «Последние» — Илья Лямин. Спектакль Марка Букина «Покрышки» — это «читка-рейв», история взросления во дворах, окружённых панельными домами. Это история о времени, когда всё казалось возможным, но сделать ты ничего не мог. Это история о дружбе. О первой любви. О мечте. О невыносимо сложных вопросах и, конечно же, о смелости. Главный герой Аркаша живёт во дворе и по правилам двора. У него есть его пацаны, и вместе они тусят и делают свои «дела». Но однажды в жизни Аркаши появляется она, и вся его жизнь тут же меняется. Аркаша — совершенно неожиданно — решает стать музыкантом! Класс-концерт — первое выступление студентов второго курса специальности «Артист музыкального театра». Одним из предметов, которые изучают будущие актёры, является наблюдение. Объектом наблюдения студентов стали зарубежные и отечественные исполнители: Андреа Бочелли, Лайза Минелли, Мерилин Монро, Элвис Пресли, Дженнифер Лопес, Sia, Lizzo, Том Йорк, группы «Ricchi e Poveri», «Muse», «Комбинация» и «Кармен».

27 марта, во Всемирный день театра, в Пермской синематеке состоится показ мюзикла Театра-Театра «Винил». В главных ролях: Марат Мударисов, Анна Сырчикова, Анна Огорельцева. Спектакль получил пять национальных театральных премий «Золотая Маска». Рок-н-ролльное фэнтези «Винил» — это путешествие по выдуманной советской стране. Здесь все живут музыкой и поют, но поют то, что принято. Эта песня диктует жителям страны советов, как надо думать, делать и действовать. И вдруг под звуки единообразия рождаются другие мелодии: свежие, странные, непохожие, притягательные… Главные герои — «стиляги» — творят, ищут новое звучание и стиль. Их музыка бросает вызов привычным нотам, по которым живёт вся страна.

В программе «Ночи театрального искусства» в Пермской опере — несколько событий для зрителей разных возрастов. В 17:00 юных гостей театра ждёт мастер-класс с солистом оперы Сергеем Власовым: в живом и увлекательном формате дети от 6 до 12 лет познакомятся с возможностями голоса и смогут попробовать себя в роли исполнителей. Поздно вечером пройдёт экскурсия «Закулисье: тайны театрального костюма», которую проведёт начальник костюмерного цеха Андрей Волосатых. Это возможность узнать, что происходит с театральными костюмами, когда их никто не видит, из чего на самом деле сделана балетная пачка и почему в ожидании спектакля она всегда висит «вверх ногами», почему в костюмах не используются застёжки-молнии и что делают костюмеры во время спектакля.

Комическое интермеццо сезона 2025/26 украсит афишу Пермской оперы произведением, сыгравшим одну из важнейших ролей в истории музыкального театра. Написанная Джованни Баттистой Перголези как интермедия к опере-сериа «Горделивый пленник», «Служанка-госпожа» пережила триумф на премьере, став символом нового жанра — оперы-буффа — и моделью для итальянской музыкальной сцены от Паизиелло и Чимарозы до Доницетти и Россини. Спектакль режиссёра Марии Рубиной и дирижёра Петра Белякина станет первым за долгие годы обращением отечественного театра к шедевру Перголези. «Служанка-госпожа» — это в первую очередь высказывание о самом театре.

Мария Рубина, режиссер-постановщик:

— Мы решаем спектакль как театральное закулисье: зрители словно случайно попадают на репетицию. На сцене находятся люди театральных профессий, и артисты продолжают работать над оперой «Служанка-госпожа», даже видя публику в зале. В финале же эта репетиция превращается в готовый спектакль, который герои собираются вынести на большую сцену.

Партии готовят: Уберто — Эдуард Морозов, Виктор Погудин, Олег Бударацкий; Серпина — Ирина Байкова, Екатерина Проценко, Татьяна Черепкова; Веспоне — Сергей Костарев, Алексей Целоухов, Эрнест Багдасаров.

Программа концерта выстроена как путешествие сквозь разные грани барочной музыки. В первом отделении прозвучат духовные сочинения: мотет Антонио Вивальди, кантата № 51 Иоганна Себастьяна Баха и «Радуйся, Царица небесная» (Salve Regina) Джованни Баттисты Перголези — музыка, наполненная светом, сосредоточенностью и внутренней силой. Во втором отделении слушателей ждет светская барочная музыка — яркая, выразительная, полная движения и театральности. Прозвучат произведения Клаудио Монтеверди, Алессандро Страделлы, Иоганна Пахельбеля, Алессандро Скарлатти и Георга Фридриха Генделя. В концерте примут участие солисты оркестра и Пермской оперы: Наталья Кириллова (сопрано), Екатерина Проценко (сопрано), Федор Дмитриев (флейта), Сергей Разумов (флейта), Марина Захарова (скрипка), Кристина Лебедева (скрипка), Антон Одинцов (труба), Рустам Зиганшин (труба), — и приглашенные музыканты: Ася Гречищева (теорба), Олег Бойко (барочная гитара, теорбата). Весь вечер на сцене — камерный состав оркестра театра под управлением маэстро Владимира Ткаченко.

Главное событие фестиваля — благотворительная распродажа книг; все вырученные средства пойдут на развитие проекта помощи бездомным «Территория передышки». Кроме того, в программе: лекция «Додзинси: почему нас тянет к фанатскому творчеству», спикер — Павел Городецкий, художник манги; беседа «Как личный опыт превращается в книгу?», спикер — Юлия Никитина, автор комиксов; лекция «Комикс-адаптации: что, зачем и как», спикер — Харальд Бьёрнсон, сценарист, художественный переводчик; мастер-класс «Книга-оригами своими руками»; презентации новых романов Марии Полонской и Анны Лужбиной; а также аукционы, автограф-сессии, настольные и ролевые игры (в том числе «Подземелья и драконы», детская творческая мастерская от пространства «Тут», читки пермских текстов, работа книжных клубов.

