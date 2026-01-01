Инвестор проекта спорткомплекса на Садовом в Перми получил разрешение на работы На Звонарёва планируется построить теннисный центр

Фото: паспорт объекта / Инвестиционная карта города Перми

Инвестор проекта по строительству теннисного центра в м/р Садовом в Перми ООО «Спортивная инфраструктура» получил разрешение на работы. Комплекс ракеточных видов спорта со встроенными помещениями административного назначения появится по ул. Звонарёва, 1а.

О планах по возведению на участке нового спорткомплекса стало известно ещё в 2020 году. В мае 2025-го проект получил статус приоритетного инвестиционного. Реализация запланирована с 2025-го до конца 2028 года.

Согласно проекту, на ул. Звонарёва будет создан спортивный комплекс с тремя теннисными кортами общей площадью около 2 тыс. кв. м, включающий административные и подсобные помещения, а также все необходимые удобства, такие как пункт проката инвентаря и кафе. Общий объём инвестиций оценивается в 114 млн руб. В качестве социальной инициативы «Спортивная инфраструктура» предложила облагородить прилегающую территорию к будущему теннисному центру, а также взять на себя обслуживание подъездного пути к школе № 135.

