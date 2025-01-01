Проект теннисного центра на Садовом в Перми стал приоритетным Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

В Перми на заседании краевого Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата инвестиционному проекту ООО «Спортивная инфраструктура» был присвоен статус «приоритетного». Компания планирует возвести современный теннисный центр в микрорайоне Садовый в Перми, на ул. Звонарева. Завершение строительства запланировано до конца 2028 года.

Согласно проекту, будет создан спортивный комплекс с тремя теннисными кортами общей площадью около 2000 кв. м, включающий административные и подсобные помещения, а также все необходимые удобства, включая пункт проката инвентаря и кафе.

По словам Елены Ширяевой, генерального директора ООО «Спортивная инфраструктура», проект имеет важное социальное значение, так как направлен на продвижение спорта среди населения и обеспечение жителей, особенно детей, современной спортивной инфраструктурой. В районе реализации проекта, а именно в Мотовилихинском районе, подобные объекты отсутствуют.

Общий объём инвестиций в проект оценивается в 114 млн руб. В качестве социальной инициативы компания предложила не только облагородить прилегающую к спорткомплексу территорию, но и взять на себя обслуживание подъездного пути к школе № 135.

На текущем заседании Совета в Перми статус «приоритетного» получили инвестиционные проекты трёх компаний, предусматривающие создание водно-оздоровительного комплекса, вейк-парка и современного теннисного центра в различных районах города. Общий объём инвестиций в эти проекты составит 952 млн руб.

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