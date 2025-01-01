Алина Наумова Проекту вейк-парка с термальным комплексом в Перми присвоили статус приоритетного Бюджет проекта составит 295 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В среду, 21 мая, на заседании краевого совета по предпринимательству властями был одобрен проект по строительству вейк-парка с термальным комплексом на берегу реки Мулянки. Он получил статус «приоритетного инвестиционного проекта».

Генеральный директор компании Константин Фомин отметил, что новый вейк-парк станет первым на Урале объектом с кольцевой лебедкой для вейкбординга, кроме того, проект актуален на фоне обсуждений о включении вейкбординга в олимпийские виды спорта.





Планируемый к строительству термальный комплекс займет площадь 2,5 тыс. кв. м. В нём будут установлены бассейны, построены административные здания и начнёт работать кафе. Кроме того, здесь благоустроят территорию и поставят обучающие реверсивные лебедки для начинающих спортсменов. Бюджет проекта — 295 млн руб.





В планах «Вейк Парк — Парма» также построить мостовой переход для жителей Пермского муниципального округа и проводить соревнования и другие мероприятия в спортивных школах.

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