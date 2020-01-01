Власти Перми выдали разрешение на строительство спорткомплекса на Садовом Застройщиком выступает ООО «Спортивная инфраструктура» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермским департаментом градостроительства и архитектуры выдано разрешение на строительство спорткомплекса по ул. Звонарёва, 1а (Мотовилихинский район), сообщили в пресс-службе мэрии.

Общая площадь объекта переменной этажности (1 — 3) составит 2,7 тыс. кв. м.

Спортивный комплекс будет предназначен для тренировок по большому теннису и легкой атлетике. Планируется, что в нём будет размещено не менее трёх теннисных кортов.

Напомним, администрация Перми заключила соглашение о муниципально-частном партнерстве с ООО «Спортивная инфраструктура»в прошлом году. Это первое соглашение подобного рода. По его условиям частный партнёр обязуется за свой счет создать спорткомплекс и использовать его для оказания услуг в области физкультуры и спорта, а администрация Перми обязуется предоставить земельный участок.





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