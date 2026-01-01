По решению Пермского краевого суда будет пересмотрено основание увольнения главы Сивинского округа Прокуратура требует изменить формулировку прекращения полномочий Юрия Кабанова

Пермский краевой суд признал незаконным решение о досрочном прекращении полномочий главы Сивинского округа Юрия Кабанова, который ушёл в отставку по собственному желанию осенью 2024 года. Теперь местная дума обязана рассмотреть вопрос о его увольнении по причине утраты доверия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура настаивала на изменении формулировки увольнения, указывая на нарушения антикоррупционного законодательства. Поводом для проверки стало уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы округа Виталия Полушкина. Он заключил контракт на ремонт муниципальной котельной с предпринимателем, который, по данным следствия, приходится ему родственником. Сумма сделки составила 805 тысяч рублей. В результате бизнесмен был оштрафован на 60 тыс. руб.

Ранее Верещагинский суд и Пермский краевой суд отказали прокуратуре в удовлетворении иска, однако в конце ноября 2025 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу прокуратуры Пермского края и отправил дело в отношении экс-главы Сивинского округа на новое рассмотрение в краевой суд. Теперь формулировка увольнения Юрия Кабанова должна быть пересмотрена с учётом выявленных обстоятельств.

Напомним, в конце октября 2024 года глава Сивинского округа Юрий Кабанов покинул свой пост по собственному желанию. Однако в надзорном ведомстве настаивали на том, чтобы его увольнение было оформлено с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Основанием для иска стало уголовное дело, возбуждённое в 2022 году против одного из местных предпринимателей, где администрация выступала в качестве потерпевшей стороны. Интересы муниципалитета по поручению Кабанова представлял начальник юридического отдела. Как выяснилось, он был супругом сестры подозреваемого. Этот факт стал поводом для представления прокуратуры в адрес Кабанова.

