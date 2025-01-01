В Прикамье прокуратура не смогла добиться увольнения главы по «дискредитирующей» статье Суд отказал надзорному органу в удовлетворении иска Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Прокуратура не смогла добиться пересмотра основания для увольнения бывшего главы Сивинского муниципального округа Пермского края, об этом сообщает газета «Звезда».

Юрий Кабанов, ранее занимавший должность руководителя территории, оставил свой пост 31 октября 2024 года, написав заявление об уходе по собственному желанию. Тем не менее, прокуратура настаивала на том, чтобы его увольнение было оформлено как «утрата доверия».

Прокуратура Сивинского района обратилась с иском в Верещагинский районный суд, адресованным местной думе. По информации, полученной изданием, 11 марта суд отклонил иск прокуратуры в полном объёме.

Основанием для иска послужило уголовное дело, возбуждённое в 2022 году против одного из местных предпринимателей, где администрация выступала в качестве потерпевшей стороны. Интересы муниципалитета по поручению Кабанова представлял начальник юридического отдела, оказавшийся супругом сестры подозреваемого. Этот факт стал поводом для представления прокуратуры в адрес Кабанова.

Несмотря на то, что конфликт интересов был устранён, а уголовное дело завершилось оправдательным вердиктом, прокуратура добивалась увольнения по «дискредитирующей» статье, однако суд поддержал позицию Кабанова.

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