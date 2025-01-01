Дело в отношении главы одного из округов Прикамья отправили на новое рассмотрение Прокуратура требует уволить Юрия Кабанова в связи с утратой доверия Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу региональной прокуратуры и отправил дело в отношении экс-главы Сивинского округа Юрия Кабанова на новое рассмотрение в Пермский краевой суд. Ранее надзорное ведомство требовало уволить руководителя территории в связи с утратой доверия, но проиграло в первых двух инстанциях.

По данным прокуратуры, действуя в рамках своих полномочий, глава округа не предпринял необходимых действий для предотвращения ситуации конфликта интересов, возникшей у его сотрудника при защите интересов муниципальной администрации в рамках уголовного судопроизводства.

Прокуратура уведомила администрацию губернатора Пермского края о выявленных обстоятельствах. Однако до рассмотрения уведомления в установленном законом порядке, дума муниципального округа приняла решение о прекращении полномочий главы по собственному желанию.

Тогда прокурор обратился в суд с требованием признании решения думы неправомерным. В надзорном ведомстве настаивали на необходимости изменить формулировку увольнения главы в связи с утратой доверия. Суд первой инстанции отклонил требования прокуратуры, а Пермский краевой суд поддержал решение.

Как ранее писал «Новый компаньон», Юрий Кабанов оставил свой пост 31 октября 2024 года, написав заявление об уходе по собственному желанию. Но прокуратура настаивала на том, чтобы его увольнение было оформлено как «утрата доверия». Основанием для иска стало уголовное дело, возбуждённое в 2022 году против одного из местных предпринимателей, где администрация выступала в качестве потерпевшей стороны. Интересы муниципалитета по поручению Кабанова представлял начальник юридического отдела, оказавшийся супругом сестры подозреваемого. Этот факт стал поводом для представления прокуратуры в адрес Кабанова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.