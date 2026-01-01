За нарушения уборки снега в Перми подрядчиков оштрафовали на 10 млн рублей Объём вывезенного снега за сезон превысил прошлый показатель почти в 1,5 раза

Константин Долгановский

За нарушения уборки снега в Перми за минувший зимний сезон-2025/26 подрядчиков оштрафовали на общую сумму, превысившую 10 млн руб. Об этом в докладе по итогам снегоуборочной кампании рассказал замглавы администрации города Дмитрий Галиханов.

«Более 10 млн руб. штрафов были предъявлены подрядным организациям за некачественную уборку. Напомню, что некачественная уборка регламентируется именно контрактами. После окончания снегопадов у нас есть определённый период — это три, 10, 15 дней. Частный сектор у нас в контракты вывоза не заложен», — сообщил он на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры.

В докладе чиновник отметил, что среди замечаний предъявлялись неравномерная патрульная очистка дорог, заужение проезжей части из-за снежных валов и несвоевременный вывоз снега. На это повлияли значительное превышение климатической нормы осадков, увеличение количества сильных снегопадов, а также круглосуточно припаркованные автомобили. Мониторинг подрядчиков осуществлялся в штатном режиме, обращения от жителей и надзорных органов фиксировались и отрабатывались. От пермяков за сезон поступило 20,8 тыс. обращений в соцсети и на портал «Управляем вместе».

Всего было вывезено 1,3 млн куб. м снега, что почти в 1,5 раза больше, чем за сезон-2024/25 (991,1 тыс. куб. м). Содержание 20 млн кв. м улично-дорожной сети, 18 млн из которых находились в ответственности муниципальных подрядчиков, обеспечивали 345 единиц снегоуборочной техники и 250 рабочих, в день в среднем на улицы выходили 230 машин, в ночь — 270. Складирование осуществлялось на полигонах по ул. Промышленной, по ул. Ласьвинской, а также на Сылвенском тракте (принадлежит КГБУ «ДЭС»).

Ранее «Новый компаньон» писал, что за зиму на полигон ДЭС было вывезено около 750 тыс. куб. м снега, что превышает показатели прошлого сезона почти в три раза. В данный момент площадь объекта составляет 60 тыс. кв. м, власти планируют её расширить.

