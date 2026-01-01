Полигон для вывоза снега в Перми планируют расширить Объём привезённого снега вырос в три раза

Константин Долгановский

Полигон краевой Дорожно-эксплуатационной службы для вывоза снега в Перми планируют расширить. Об этом на заседании комитета парламента Прикамья по развитию инфраструктуры сообщил министр транспорта Сергей Вешняков.

«У нас есть там ещё место, куда расширяться. В этом году мы заканчиваем строительство очистных сооружений. Будем реализовывать третий этап проекта», — отметил он во время обсуждения итогов снегоуборочной кампании.

По словам министра, в этом году вывоз снега на полигон увеличился в три раза. В прошлом сезоне было принято порядка 250 тыс. куб. м, в этом сезоне со всего центрально-планировочного района было вывезено около 400 тыс. куб. м, также от коммерческих организаций, в том числе подрядчиков, которые работают на территории города, было вывезено ещё около 350 тыс. куб. м.

Подводя итоги обсуждения, председатель комитета Павел Черепанов обратил внимание, что современные полигоны для складирования снега значительно отличаются от тех, которые организовывали раньше. Он отметил, что, если раньше создавалось просто поле для складирования снега, сейчас это инженерный объект, представляющий собой заасфальтированную площадку с организацией всех стоков и локально-очистными сооружениями воды после её таяния, что заметно увеличивает стоимость затрат на организацию такого полигона. Площадь полигона на сегодня составляет свыше 60 тыс. кв. м.

О планах по строительству снегоприёмного полигона в Перми стало известно ещё в 2023 году. Власти Пермского края приобрели отдельный участок под складирование снега в Мотовилихинском районе, вывозимого из центрально-планировочного района города силами ДЭС.

В сентябре 2025 года «Новый компаньон» писал, что Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при организации полигона для ДЭС. Отмечалось, что из-за отсутствия на полигоне водосборных устройств и системы перенаправления воды на очистные сооружения талые воды и дожди вызвали перелив сточных вод через ограждение площадки и их попадание на почву. После внесения представления на объекте были организованы работы по улучшению состояния территории.

