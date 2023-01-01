Алёна Бронникова Краевые власти возводят новый полигон, куда будут свозить снег из центра Перми Планируется, что объект будет готов в следующем году Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Власти Пермского края приобрели отдельный участок под складирование снега, вывозимого из центрально-планировочного района Перми. Об этом на заседании комитета регионального парламента по инфраструктуре 28 ноября заявил министр транспорта Сергей Вешняков.

Он рассказал, что значительную часть затрат краевого подрядчика, который занимается уборкой центральных улиц, составляет приобретение талонов на снежный полигон. Чтобы не зависеть от муниципальных учреждений и сократить расходы, было принято решение обустроить отдельный полигон.

«Мы отвели себе землю в краевую собственность. Обустроили в этом году твёрдое покрытие, сделали обваловку, занимаемся проектированием очистных сооружений. Поэтому на следующий год у нас уже будет полноценный снежный полигон, соответствующий всем требованиям нормативных документов», — сообщил глава ведомства.

Содержание дорог обсуждалось на заседании в рамках вопроса о внесении изменений в краевой закон, согласно которому полномочия муниципалитета по содержанию центральных улиц Перми переданы на уровень региона.

В октябре стало известно, что перечень объектов будет расширен ещё на 17 участков. Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании заксобрания в четверг.





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