Алёна Бронникова Краевые власти берут на содержание ещё 488 тысяч квадратных метров центральных улиц Перми Стал известен перечень переходящих объектов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Прикамья со следующего года намерены расширить площадь содержания центральных улиц Перми. Согласно пояснительной записке к проекту закона о бюджете края на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, в ведение края перейдёт ещё 488 тыс. кв. м.

«В новом трёхлетнем периоде, начиная с 2024 года, планируется увеличить площадь содержания основных элементов дорог центрального района Перми с 1 390,4 тыс. кв. м до 1 878,8 тыс. кв. м и расширить перечень улиц со 156 до 170», — указано в документе.

При этом отмечается, что передача в 2023 году отдельных полномочий Перми по содержанию улично-дорожной сети в центре города позволила «обеспечить более высокий уровень качества содержания объектов».

Как уточнили «Новому компаньону» в городской администрации, перечень пополнится на 17 пунктов. Так, на баланс края перейдёт площадь К. Маркса, улицы Тихая, Серединная, Овражная, часть ул. Революции от ул. Сибирской до б. Гагарина и др. Информация приведена в списке ниже.

На содержание дорог местного значения по переданным полномочиям от муниципалитета в 2024 году из бюджета Пермского края планируется направить 1,09 млрд руб. В последующие два года на эти цели в бюджете запланированы расходы в размере 1,11 млрд руб. ежегодно.

В прошлом году депутаты краевого парламента приняли закон о перераспределении полномочий по содержанию центральных улиц Перми на уровень региона с 1 января 2023 года. С этой целью было создано новое учреждение. В перечень дорог, которые обслуживает организация, вошли объекты левобережной части Ленинского района, а также части Дзержинского и Свердловского районов.

О том, что перечень будет расширен, стало известно в сентябре. Об этом на заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству сообщила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова.





Список:



1. ул. Революции от ул. Сибирской до б. Гагарина

2. ул. 25-го Октября от ул. Пушкина до ул. Чернышевского

3. Площадь Карла Маркса

4. ул. Горького от ул. Пушкина до ул. Революции

5. ул. Островского от ул. Пушкина до ул. Революции

6. ул. Малышева от ул. Островского до ул. 25-го Октября

7. ул. Малая Ямская от ул. Островского до ул. 25-го Октября

8. Проезд по ул. Революции от ул. Революции, 12 до ул. Народовольческой, 3

9. ул. Народовольческая от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Народовольческой, 46

10. ул. Рабоче-Крестьянская от ул. Революции до ул. Тихой

11. ул. Тихая от ул. Островского

12. ул. Орская от ул. 25-го Октября до ул. Сибирской, 30а

13. ул. 25-го Октября от ул. 25-го Октября до ул. Сибирской, 30а

14. ул. Серединная от ул. Революции до ул. Серединной, 2

15. ул. Овражная от ул. Революции, 3 до ул. Революции, 3/4

16. ул. Рабоче-Крестьянская до ул. Народовольческой, 2 (ул. Народовольческая, 4)

17. ул. Тихая до ул. Тихой, 23

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