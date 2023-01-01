Максим Артамонов В Перми уточнят границы центральной части города Это будет учитываться при проектировании и установке элементов благоустройства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству обсудили изменения в Правила благоустройства территории города. Начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова представила проект по уточнению границы центральной части города для установления особенностей при проектировании и размещении на этой территории элементов благоустройства. Речь идёт об указателях, люках и колодцах, а также пешеходных ограждениях и объектах уличного искусства.

Чиновница пояснила, что уточняются границы, в которых находится центрально-планировочный район. К территории центра установлены особенности проектирования и размещения отдельных элементов благоустройства.

Во время обсуждения депутатов заинтересовали вопросы о том, будут ли сохранены полномочия краевых властей по содержанию дорог в центре Перми, которые перешли с уровня муниципалитета на уровень края. Также парламентарии задавали вопросы по поводу проблемы с люками на дорогах.

Чиновница ответила, что проектом решения предполагает только конкретизацию границы центра города, а дороги на содержание были переданы отдельным перечнем, и поэтому он не теряет свою актуальность. А с нового года этот реестр даже пополнится.

Депутат Сергей Стенно сказал, что к нему постоянно обращаются жители и жалуются на громкий звук при наезде автомобилей на люки. Эта проблема особенно актуальна для пермяков, которые живут на улице Ленина и Комсомольском проспекте, из-за этого шума они не могут уснуть. Парламентарий посетовал на то, что уже устал от этих обращений.

По этому вопросу ответил заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов. Чиновник пояснил, что сейчас люки оборудованы специальными антивандальными замками, это помогает решить проблему с люков. А старые люки гремят потому, что на них изнашиваются уплотнительные кольца, которые нужно менять раз два года. Тем не менее, чиновники обещают решить проблему и договориться с подрядчиками о своевременному ремонту таких люков.

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