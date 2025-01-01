При строительстве снежного полигона в Перми были допущены нарушения Прокуратура проконтролирует их устранение Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В связи с сообщениями в прессе о нарушениях в работе КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» Пермская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку и выявила нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что организации был выделен участок земли в Мотовилихинском районе Перми для создания снежного полигона. Зимой туда свозили снег и лёд, собранные с городских дорог.

Из-за отсутствия на полигоне водосборных устройств и системы перенаправления воды на очистные сооружения, талые воды и сильные летние дожди вызвали перелив сточных вод через ограждение площадки и их попадание на почву.

В ответ на выявленные факты главе учреждения было направлено представление. После его рассмотрения были организованы работы по улучшению состояния территории и начата процедура закупки для строительства пункта приёма снега.

Прокуратура продолжает контролировать устранение выявленных нарушений.

