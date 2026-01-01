За зиму с улиц Перми вывезли более 1 млн кубометров снега Ежедневно на уборку выходят 260 снегоуборочных машин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За зимний сезон из Перми вывезли более 1 млн кубометров снега, об этом было заявлено на городском штабе по благоустройству, сообщили в пресс-службе мэрии.

Неделю назад глава Перми Эдуард Соснин распорядился, чтобы департамент дорог и благоустройства, а также главы районных администраций разработали детальный план по уборке и вывозу снега. Также было поручено усилить контроль за очисткой кровель и фасадов зданий от наледи. На штабе подрядчики отчитались о проделанной работе.

Так, в ЖК «Погода» продолжается очистка внутриквартальных дорог и тротуаров. В ЖК «Арсенал» уже убрали проезды, а сейчас убирают тротуары и вывозят снежные отвалы.

Ежедневно на уборку снега в Перми выходят более 260 снегоуборочных машин и 160 дорожных рабочих. Ночью количество техники может быть увеличено.

За последнюю неделю из города вывезли более 110 тыс. кубометров снега.

Напомним, в январе этого года в Перми выпало 65,5 мм осадков, что составило 150% от месячной нормы. Январь стал самым снежным за полвека. С начала текущего месяца в городе уже выпало 74 мм осадков, что составляет 222% от нормы февраля.

