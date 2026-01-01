Вечерний культурный забег РУТС-2026 в Перми стартует от «Завода Шпагина» Забег состоится 6 июня

Администрация Перми

В Перми объявили место старта третьего вечернего культурного забега РУТС в 2026 году. Как сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры, участники урбан-трейла начнут забег в этом году от «Завода Шпагина». Маршрут традиционно пройдёт через набережную и центральные улицы с ключевыми объектами культуры.

«Более 1000 участников выйдут на дистанцию в формате вечернего старта, приуроченного к сезону белых ночей. Стартово-финишный городок разместится у «Завода Шпагина» — популярного арт-пространства, а маршрут пройдёт через центр города, набережную и ключевые улицы, захватывая театры, музеи и галереи», — сообщили в ведомстве.

В этом году забег пройдёт 6 июня на дистанции 5 или 10 км. Уникальность РУТС заключается в том, что участники могут сами выбирать темп передвижения, брать с собой детей и собак, а по пути слушать аудиогид с историями о достопримечательностях. На финише всех ждут медали и пикник с концертом и развлекательной программой.

В прошлом году участниками РУТС (Russian Urban Trail Series) стали около 1 тыс. человек. Мероприятие является спутником Пермского марафона, в 2025 году вошёл в официальную программу празднования Дня города и состоялся 13 июня. Маршрут забега начинался от амфитеатра на набережной Камы и пролегал через здание вокзала Перми I, Дома-музея Дягилева, «Конфекторию», ТЦ «iMall Эспланада», Театр-Театр и музей PERMM. В этом году регистрация открылась в январе.

