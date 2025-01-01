На старт культурного забега «РУТС» в Перми вышло около 1000 человек Мероприятие-спутник Пермского марафона прошло по новому маршруту Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Культурный забег «РУТС» (Russian Urban Trail Series) — мероприятие-спутник Пермского марафона — в 2025 году вошёл в официальную программу празднования Дня города и состоялся 13 июня. На старт вышло около тысячи любителей бега, сообщает пресс-служба администрации Перми.

В своём телеграм-канале глава столицы Прикамья Эдуард Соснин пояснил, что забег проходит в этом году в восьми городах, и Перми выпала честь принимать бегунов со всей страны.

Маршрут забега был изменён: стартово-финишный городок расположился у амфитеатра на набережной Камы, оттуда спортсмены бежали через здание вокзала «Пермь-I», Дом-музей Дягилева, «Конфекторию», ТЦ «iMall Эспланада», Театр-Театр, PERMM.

Подходящий круг — 5 или 10 км — участники выбрали прямо на дистанции. Нп финише каждый получил особую, изготовленную из бетона медаль.

На набережной работали развлекательные зоны со спортивными и танцевальными мастер-классами, фудкорт, детская площадка, фотозоны и зоны отдыха. Также прошёл концерт с участием музыкантов и диджеев из Перми и Нижнего Новгорода. Хэдлайнерами стали группы «Меланхолия 1» и «Makkонаxи».

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