Открылась регистрация участников на все спутники Пермского марафона

Виталий Кокшаров

Началась запись на участие во всех спутниках Пермского марафона — так называются беговые мероприятия, которые состоятся в краевом центре в 2026 году, сообщили в пресс-службе мэрии.

Первым в серии спутников Пермского марафона станет забег «Спартаковская миля. Счастье есть», который состоится 19 апреля. Участники смогут преодолеть дистанцию в 1,6 км, подходящую как для опытных спортсменов, так и для новичков. Для детей от 12 лет предусмотрен индивидуальный забег, а семейные команды создадут атмосферу единства и поддержки. Регистрация доступна на сайте RussiaRunning.

Вторым мероприятием станет Perm Trail — забег по лесным тропам лыжной базы «Динамо». Участники смогут пробежать дистанции от 1 до 20 км. Этот забег подходит для тех, кто предпочитает бег северной ходьбе и бег по природному рельефу, а также для тех, кто хочет испытать себя в «нетипичных» условиях. Событие состоится 2 августа.

6 июня в третий раз пройдет культурный забег «РУТС», который объединит бегунов на маршруте по самым красивым местам Перми. Этот забег не является соревнованием на скорость, а его маршрут включает парки, набережные, улицы и главные достопримечательности города. В этом году организаторы подготовили новый маршрут и аудиогид с рассказом о каждом объекте, который можно будет включить во время забега.

Финальное мероприятие серии спутников — «Счастливый забег» — состоится 18 октября и станет завершением любительского бегового сезона. Участники смогут выбрать дистанции от 1 до 3 км, а возрастные категории позволят каждому найти место на старте.

Напоминаем, продолжается регистрация на главное беговое событие — Пермский марафон, который пройдет 5 и 6 сентября. Участников ждут новые форматы забегов, такие как костюмированный, семейный забег и забег на 2500 м. Выбрать подходящую дистанцию и зарегистрироваться можно на сайте RussiaRunning.

