Реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре Прикамья оценили в 904 млн рублей Власти ищут подрядчика

Гостиный двор в Кунгуре

Константин Долгановский

В Прикамье реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре оценили в 904,3 млн руб. Такие данные следуют из информации, опубликованной на сайте госзакупок. Заявки на участие в электронном конкурсе принимаются до 30 апреля. Итоги подведут 6 мая.

Как рассказали в региональном минстрое, в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения предполагается восстановление архитектурного облика фасадов исторического здания общей площадью 9,5 тыс. кв. м в состоянии, наиболее близком к первоначальному. Запланированы ремонт фундаментов, лестниц, восстановление кирпичной кладки, переустройство перекрытий на этажах, кровли, инженерных сетей и вентиляции под новые запросы.

Проектом предусмотрено создание нового общественного пространства, где наряду с торгово-ярмарочными площадками для ремесленников будут размещаться выставочные залы, творческие мастерские и другие зоны активностей. Он был проработан ведомством совместно с управлением капстроительства, проектировщиками и экспертами госэкспертизы.

Начало работ намечено на 18 мая 2026 года, окончание — 17 декабря 2028-го, но не позднее 945 календарных дней с даты заключения контракта. Строительный объём объекта составляет 37,1 тыс. куб. м, общая площадь участка — 7,8 тыс. кв. м, площадь застройки — 5,4 тыс. кв. м, количество этажей переменное — в 1-3-м блоках три этажа, в четвёртом — два.

О том, что приступить к реконструкции здания планируется в 2026 году, «Новый компаньон» сообщал в феврале. Положительное заключение на проект Главгосэкспертиза РФ выдала в ноябре 2025-го.

