Сделку с недвижимостью экс-президента пермского НПФ «Стратегия» признали недействительной Стоимость квартиры на момент заключения договора составляла 2,2 млн рублей

Петр Пьянков

newsko.ru

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требование финансового управляющего бывшего президента негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петра Пьянкова. Суд признал недействительным договор дарения 4/5 доли в квартире площадью 31,8 кв. м в Перми. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Сделка была оформлена в декабре 2015 года между бывшей супругой Пьянкова Асей Соломоновой и его дочерью Софьей Пьянковой. Стоимость квартиры на момент сделки составляла 2,2 млн рублей. По решению суда, доли возвращены в конкурсную массу должника.

Финансовый управляющий утверждал, что договор дарения был заключён незадолго до того, как Пьянков перестал исполнять обязательства перед АО «НПФ «Стратегия»». Суд согласился с доводами о том, что сделка совершена между аффилированными лицами с целью сохранить имущество в семье и вывести его из-под возможного взыскания кредиторов.

Как ранее писал «Новый компаньон» НПФ «Стратегия» лишился лицензии в 2016 году, а в 2018-м был признан банкротом. В отношении гендиректора Петра Пьянкова возбудили уголовное дело. Его признали виновным в хищении пенсионных резервов на сумму 220 млн руб. и легализации 150 млн руб. Средства были выведены из фонда через компании, подконтрольные Пьянкову. Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн руб. Позже по решению суда его признали банкротом. В отношении Пьянкова введена процедура реструктуризации долгов, а также оспариваются другие сделки с недвижимостью, в том числе в Москве и Пермском крае.

