Бывшего гендиректора НПФ «Стратегия» снова могут отправить в колонию Петр Пьянков должен пострадавшим 80 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пётр Пьянков перед оглашением приговора

Максим Анфалов

Бывшего гендиректора Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Стратегия» Петра Пьянкова прокуратура требует отправить в колонию общего режима на 4 года, а также назначить ему штраф в сумме 300 тыс. рублей. Об этом представитель стороны обвинения заявил на суде 16 декабря.

Как сообщает РБК Пермь, по версии следствия, Петр Пьянков в октябре 2016 года перечислил в подконтрольное ему ООО «Кадровые услуги» более 1,7 млн рублей. Перевод якобы предназначался для погашения задолженности АО НПФ «Стратегия», но деньги были потрачены на другие цели.

Адвокат попросил прекратить уголовное дело за отсутствием события преступления. Оглашение приговора ожидается 26 декабря.

Напомним, в 2018 году ранее Пьянков уже был осуждён за хищение пенсионных резервов на сумму 220 млн руб и легализацию 150 млн руб. — имущество фонда было введено путём передачи юрлицам, подконтрольным гендиректору АО. Пьянков был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн руб.

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