В Перми в отношении бывшего гендиректора НПФ «Стратегия» ввели процедуру реализации имущества В феврале Пётр Пьянков освободился из колонии Поделиться Твитнуть

Петр Пьянков

Администратор

newsko.ru

По решению Арбитражного суда Пермского края бывший генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Стратегия» Пётр Пьянков признан банкротом, в его отношении начата процедура реализации имущества. Эти данные следуют из картотеки судебного дела. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Как ранее писал «Новый компаньон», в феврале этого года Пьянков освободился из ИК-11 общего режима (Ныроб).

Напомним, НПФ «Стратегия» лишился лицензии в 2016 году. В 2018-м фонд был признан банкротом, а в отношении гендиректора фонда Петра Пьянкова было возбуждено уголовное дело. В 2018 году Пьянков был осуждён за хищение пенсионных резервов на сумму 220 млн руб. и легализацию 150 млн руб. — имущество фонда было выведено путём передачи юрлицам, подконтрольным гендиректору АО. Руководитель был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн руб.

В декабре 2022 года Ленинский районный суд также признал Пьянкова виновным в присвоении и растрате имущества, совершённых с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Суд приговорил Петра Пьянкова к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Заявление АО «НПФ «Стратегия» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о признании Петра Пьянкова банкротом поступило в суд ещё 24 января 2023 года. Просроченная задолженность Пьянкова на тот момент составляла более 73 млн руб., что было подтверждено вступившим в законную силу судебным актом.

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