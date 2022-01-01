Экс-руководителя пермского НПФ «Стратегия» снова отправили в колонию Он проведёт там один год Поделиться Твитнуть

Петр Пьянков

newsko.ru

В Ленинском районном суде Перми вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора акционерного общества НПФ «Стратегия». Пётр Пьянков признан виновны в присвоении и растрате имущества, совершённом с использованием служебного положения в особо крупном размере.

В суде установлено, что в течение октября 2015 года, виновный, имея корыстный умысел, вывел со счетов организации свыше 1,7 млн рублей. Он безвозмездно передал ценные бумаги фонда подконтрольному ООО «Кадровые услуги», фиктивно сформировав долг в связи с якобы расторжением договоров НПФ, а впоследствии оплатил его за счет денег фонда.

Как сообщили в краевом прокуратуре, суд приговорил Пьянкова к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, в декабре 2018 года этим же судом глава НПФ уже был осуждён на 4 года лишения свободы за совершение хищений на сумму свыше 220 млн рублей, принадлежащих фонду и вкладчикам.

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