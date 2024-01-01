Максим Артамонов В Пермском крае бывший гендиректор НПФ «Стратегия» Пётр Пьянков вышел на свободу Он отбывал наказание в ИК-11 в Ныробе Поделиться Твитнуть

Петр Пьянков

newsko.ru

Бывший генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Стратегия» Пётр Пьянков освободился из ИК-11 общего режима, которая находится в посёлке Ныроб Пермского края. Об этом рассказал источник «Нового компаньона».

Срок заключения Пьянкова закончился 9 февраля. Его освободили в первой половине дня.

Напомним, НПФ «Стратегия» лишился лицензии в 2016 году. В 2018-м фонд был признан банкротом, а в отношении гендиректора фонда Петра Пьянкова было возбуждено уголовное дело. В 2018 году Пьянков был осуждён за хищение пенсионных резервов на сумму 220 млн руб. и легализацию 150 млн руб. — имущество фонда было выведено путём передачи юрлицам, подконтрольным гендиректору АО. Руководитель был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн руб.

В декабре 2022 года Ленинский районный суд также признал Пьянкова виновным в присвоении и растрате имущества, совершённых с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Суд приговорил Петра Пьянкова к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Пермского края признал Петра Пьянкова банкротом.

Заявление АО «НПФ «Стратегия» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», о признании Петра Пьянкова банкротом поступило в суд ещё 24 января 2023 года. Просроченная задолженность Пьянкова на тот момент составляла более 73 млн руб., что было подтверждено вступившим в законную силу судебным актом.

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