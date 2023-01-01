Экс-руководитель НПФ «Стратегия» Петр Пьянков признан банкротом На этом настаивал конкурсный управляющий фонда Поделиться Твитнуть

Петр Пьянков

newsko.ru

Постановлением Арбитражного суда Пермского края от 2 октября бывший генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Стратегия» Петр Пьянков признан банкротом. Информация об этом появилась в картотеке суда, однако текст определения пока не опубликован.

Заявление АО «НПФ «Стратегия» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», о признании Петра Пьянкова банкротом поступило в суд 24 января 2023 года. Просроченная задолженность Петра Пьянкова составляла на тот момент 73 443 927 руб. 91 коп., что было подтверждено вступившим в законную силу судебным актом.

Напомним, НПФ «Стратегия» в 2016 году лишился лицензии, а в 2018-ом был признан банкротом. В отношении гендиректора фонда Петра Пьянкова было возбуждено уголовное дело. В 2018 году Пьянков был осуждён за хищение пенсионных резервов на сумму 220 млн руб. и легализацию 150 млн руб. — имущество фонда было выведено путём передачи юрлицам, подконтрольным гендиректору АО. Руководитель был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн руб.

В декабре 2022 года в Ленинском райсуде Перми был вынесен приговор по ещё одному уголовному делу в отношении бывшего гендиректора НПФ. Пьянков был признан виновным в присвоении и растрате имущества, совершённых с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Суд приговорил Петра Пьянкова к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.