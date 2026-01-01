Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Российские эксперты определят стратегию развития эндаумент-фонда Пермского театра оперы и балета Стратегическая сессия, посвящённая будущему фонда, состоится в конце апреля

Как сообщили «Новому компаньону» в Фонде поддержки Пермского театра оперы и балета, 28 и 29 апреля в Перми состоится экспертная сессия, которая определит стратегию развития фонда.

В качестве экспертов выступят российские специалисты в сфере театрального менеджмента, регионального развития, управления в сфере культуры, фандрайзинга, продвижения культурных проектов, а также меценаты и корпоративные партнёры театра, представители пермских культурных сообществ.

Среди участников — директор театра «Новая опера» Антон Гетьман, декан факультета управления социокультурными проектами, проректор по международному сотрудничеству Московской высшей школы социальных и экономических наук Ольга Карпова, директор Aksenov Family Foundation Виктория Кондрашова, руководитель направления социальных инициатив Центра устойчивого развития «Сколково» Вероника Мисютина, директор Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития Школы-студии МХАТ Денис Овсянников.

Эксперты обсудят роль эндаумент-фонда в развитии и продвижении театра, механизмы формирования целевого капитала, а также возможные модели его использования для долгосрочной поддержки театра.

Анна Волк, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Нас ждёт большой разговор о будущем: мы детально обсудим, как фонду привлекать средства и на что тратить доходы от целевого капитала, чтобы гарантировать театру возможность реализовывать амбициозные творческие планы в долгосрочной перспективе.

Цель разрабатываемой стратегия развития целевого капитала — повысить устойчивость театра, сделать его независимым от внешнеэкономических и внутриполитических изменений.

Наталья Атаманова, исполнительный директор Фонда поддержки Пермского театра оперы и балета:

— Цели работы фонда ясны — это обеспечение творческой свободы, высочайшего художественного уровня постановок, продвижение театра на российских и зарубежных сценах. Задачи, которые нужно для этого решить, формы взаимодействия фонда с властью, с городом, с другими культурными институциями нам предстоит определить всем вместе.

Практика театральных эндаумент-фондов широко распространена в мире. Фонды целевого капитала позволяют обеспечить финансовую стабильность театров, реализовать долгосрочные проекты и снизить зависимость от государственного финансирования. В России фонды поддержки есть у более 35 организаций в сфере культуры, но среди них только два театра: Российский академический молодёжный театр (РАМТ) и Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского.

Пермский театр создал собственный эндаумент-фонд в 2021 году. Начальный капитал на его развитие выделил Благотворительный фонд Владимира Потанина. В 2019 году команда театра приняла участие в образовательной программе Фонда Потанина, совместной с Московской школой управления «Сколково», а в 2021 году Фонд Потанина внес первый вклад в созданный целевой капитал.

Накопленный целевой капитал фондом не тратится, а работает как финансовый инструмент: инвестиционный доход от эндаумента становится постоянным ресурсом, который постоянно поддерживает театр, его артистов, просветительские программы и творческие эксперименты.

