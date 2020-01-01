Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Москве презентован эндаунмент-фонд Пермского театра оперы и балета Апла Платонова стала его директором Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Сколково 15 сентября состоялась организованная Благотворительным фондом Владимира Потанина презентация эндаунмент-фондов российских учреждений культуры. Кроме прочих, свой свежесозданный Фонд поддержки представил Пермский театр оперы и балета.

Презентацию проводили директор фонда, она же — директор театра по развитию Алла Платонова и координатор проекта Юлия Козлова. Алла Платонова вкратце рассказала о театре, подчеркнув, что он отмечает 150-летие и средства на его создание в своё время собирали горожане «всем миром».

Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета создаётся с целью обеспечения устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Он был зарегистрирован буквально накануне — 14 сентября, и его учредителем стал сам театр. Управляющая компания для фонда ещё не определена и Попечительский совет тоже не вполне сформирован.

По расчётам Аллы Платоновой, в нынешнем году капитал фонда должен достичь 10 млн руб., а к 2031 году — 700 млн руб. В текущем году фонд рассчитывает получить доход от целевого капитала в 50 тыс. руб., которые будут направлены на проведение Лаборатории современного зрителя. Вообще, первые доходы фонда будут направляться на образовательные проекты как для зрителей, так и для профессионалов.

Комментируя итоговую сумму десятилетнего периода — 700 млн руб., директор фонда пояснила, что это пессимистические расчёты, возможен и лучший результат. Доходы фонда по мере его развития и наполнения будут направляться на организацию гастролей, привлечение дорогостоящих специалистов, заказ новых произведений композиторам и другие творческие проекты.

При этом средства, полученные от деятельности фонда, ни в коей мере не компенсируют поддержку со стороны учредителя — Министерства культуры Пермского края. Суммы, полученные от доходов с целевого капитала, составят лишь 5 % от бюджетного финансирования.

Алла Платонова подробно рассказала о том, как фонд надеется привлекать меценатов: создана целая система привилегий для них. По онлайн-связи презентацию поддержали представители предприятий-мейджоров Пермского края — «Метафракса» и «Лукойла», что говорит об их готовности войти в состав фонда.

Напомним, в 2019 году театр выиграл грант Благотворительного фонда Владимира Потанина на обучение в Московской школе управления «Сколково» по специальному курсу «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала 2019-2021» и получил грант на реализацию в рамках курса собственного проекта по созданию эндаумента.

Пермский театр оперы и балета стал первым театром в Пермском крае и первым музыкальным театром в России, который создаёт собственный фонд целевого капитала.

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