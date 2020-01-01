Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета получил первый взнос Благотворителем выступил Фонд Владимира Потанина Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В день премьеры нового спектакля «Путеводитель по балету» Пермского театра оперы и балета Генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева сделала театру подарок – торжественно вручила сертификат о взносе в эндаумент-фонд театра в размере 10 млн руб.

Это логичное продолжение сотрудничества театра и Фонда Потанина в создании целевого капитала театра: в 2019 году театр выиграл грант этого фонда на обучение в Московской школе управления «Сколково» по специальному курсу «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала 2019-2021» и получил грант на реализацию в рамках курса собственного проекта по созданию эндаумента. Обучение проходила директор театра по развитию Алла Платонова, она же стала директором эндаумент-фонда.

Пермский театр оперы и балета стал первым театром в Пермском крае и первым музыкальным театром в России, который взялся за создание фонда целевого капитала. Как известно, долговременные вложения целевого капитала характерны для финансовых программ образовательных учреждений, в первую очередь университетов (в ПГНИУ такой фонд тоже есть), для театров же это новая форма финансирования.

На церемонии вручения сертификата о пожертвовании Алла Платонова ещё раз объяснила гостям, что отныне у театральных меценатов есть выбор, как именно оказывать финансовую помощь театру: внести средства непосредственно в Фонд поддержки театра, чтобы они были сразу израсходованы на какие-то проекты, либо вложиться в «тело» целевого капитала, которое само не расходуется, но инвестируется с целью получения дохода для дальнейшего использования.

Как мы уже сообщали, «пессимистический» сценарий развития эндаумента предполагает накопление за 10 лет суммы в 700 млн руб.

Как сообщила Алла Платонова, компания для управления капиталом ещё не выбрана. Переговоры идут с несколькими финансовыми организациями. Идут переговоры и с потенциальными благотворителями.

Фонд Потанина преподнёс щедрый подарок именно в эти дни не случайно: Пермский театр оперы и балета отмечает 150-летие со дня основания.





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